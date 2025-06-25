Англія

Лондонський клуб очікує на відповідь від Брентфорда.

Півзахисник Брентфорда Крістіан Нергор може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного данця зацікавлений Арсенал, який вже запропонував за футболіста близько 11 мільйонів євро.

Зазначається, що "каноніри" тепер чекають рішення Брентфорда щодо свого капітана.

Минулого сезону Нергор провів 35 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Агуме може замінити Парті в Арсеналі.