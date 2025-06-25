Лондонський клуб очікує на відповідь від Брентфорда.
Крістіан Нергор, Getty Images
25 червня 2025, 17:00
Півзахисник Брентфорда Крістіан Нергор може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, у послугах 31-річного данця зацікавлений Арсенал, який вже запропонував за футболіста близько 11 мільйонів євро.
Зазначається, що "каноніри" тепер чекають рішення Брентфорда щодо свого капітана.
Минулого сезону Нергор провів 35 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Агуме може замінити Парті в Арсеналі.