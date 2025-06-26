Англія

Черговий трансфер "червоних".

Англійський Ліверпуль оформив трансфер лівого захисника Мілоша Керкеза з Борнмута. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних".

Деталі угоди не повідомляються, але за інформацією Трансфермаркт 21-річний угорець обійшовся мерсісайдському клубу у 47 млн. євро. Контракт з гравцем підписано до 30 червня 2030 року.

"Я дуже щасливий. Для мене справжня честь виступати за один із найбільших клубів світу, найбільший клуб в Англії. Я просто дуже, дуже щасливий і натхнений.

Зараз я поїду додому і проведу кілька днів у своєму рідному місті, а потім із нетерпінням чекатиму на можливість повернутися, вдягнути тренувальну форму і почати готуватися до сезону.

Я збираюся викластися повністю, щоб виграти трофеї з Ліверпулем і, сподіваюся, забити кілька голів на Енфілді. Я не можу дочекатися, коли почую рев вболівальників. До зустрічі", — сказав Керкез.

Минулого сезону Мілош Керкез відіграв за Борнмут 41 матч, забив два голи та віддав шість результативних передач.