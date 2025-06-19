Англія

Англійський гранд хоче залучити нігерійського бомбардира, запропонувавши Наполі Дарвіна Нуньєса та Федеріко К’єзу.

Ліверпуль активно працює над посиленням атаки та серйозно зацікавлений у трансфері Віктора Осімгена. Як повідомляє TeamTalk, англійці готові запропонувати Наполі гучний обмін — замість грошей неаполітанці можуть отримати одразу двох гравців.

Угода передбачає перехід нападника Дарвіна Нуньєса та вінгера Федеріко К’єзи до стану італійського клубу. Обидва футболісти перебувають у сфері інтересів Наполі, що може зробити потенційний трансфер більш реалістичним.

Сам Осімген минулий сезон провів у оренді в турецькому Галатасараї, де продемонстрував блискучу результативність — 37 голів і вісім асистів у 41 матчі. Попри чутки про інтерес із Саудівської Аравії, зокрема від Аль-Хіляля, нігерієць відмовився від переходу, націлившись на продовження кар’єри в Європі.

Наполі планує продати 25-річного форварда вже цього літа, і Ліверпуль бачить у ньому потенційну зірку нової атакувальної лінії. Очікується, що переговори між клубами можуть активізуватись найближчими тижнями.

Нагадаємо, раніше нігерійський форвард відмовився від чималої пропозиції з Саудівської Аравії.