Англія

Німецький фахівець не залишився осторонь найгучнішого літнього трансферу.

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про перехід півзахисника Флоріана Вірца з леверкузенського Баєра до мерсісайдського клубу. Його слова наводить NTV.

"Це буде неймовірно, я в цьому впевнений. Ліверпуль — фантастична команда, яка вже минулого сезону була чудовою. Посилити такий склад — дуже важко, особливо коли ти чемпіон. Але Ліверпулю це вдалося.

Вони підписали Флоріана Вірца — по-справжньому видатний талант. З нетерпінням чекаю, щоб побачити його на полі. Це буде круто", — сказав Клопп.

Нагадаємо, Вірц перейшов до Ліверпуля за 125 + 15 млн. євро.

Раніше повідомлялося, що перехід Вірца — найдорожчий трансфер в історії Ліверпуля.