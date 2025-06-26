Англія

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував своє відновлення після важкої травми.

Хавбек Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі поділився емоціями після повернення на поле, а також розповів про темпи свого відновлення після серйозної травми коліна. Нагадаємо, футболіст отримав розрив хрестоподібних зв’язок на початку сезону.

"Процес відновлення від травми був дуже довгим, але я не поспішав і завжди казав, що важливо залишатися сфокусованим на своїх задачах. Я знав, що одного дня повернуся, і цей день настав. Я дуже радий знову зіграти за Манчестер Сіті. Пройде кілька місяців, перш ніж я досягну свого звичного рівня гри, але я щасливий зараз", – зізнався володар Золотого м’яча-2024.

Цього сезону Родрі відіграв за Ман Сіті три матчі.

Раніше повідомлялося, що Гюйсен успішно пройшов медогляд перед переходом у Реал Мадрид.