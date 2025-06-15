Іспанія

Бразильський вінгер налаштований боротися за місце в основі під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо.

Нападник мадридського Реала Родріго Гоес не має наміру змінювати клуб цього літа, попри інтерес з боку лондонського Арсеналу.

За інформацією Football Insider, бразилець відхилив можливість переходу в АПЛ, оскільки прагне закріпитися у складі вершкових.

Головною причиною невдоволення Родріго стало обмежене ігрове навантаження у минулому сезоні. Проте з приходом Хабі Алонсо на тренерський місток Реала 24-річний вингер знову бачить перспективу у столиці Іспанії та розраховує проявити себе під керівництвом нового наставника.

Минулого сезону Родріго провів 51 матч у всіх турнірах, у яких відзначився 14 забитими м’ячами та десятьма результативними передачами.