Англія

Якісний сезон від українського захисника в одній із найсильніших ліг.

Авторитетний портал Squawka опублікував рейтинг гравців англійської Прем'єр-ліги за кількістю виграних єдиноборств за підсумками минулого сезону.

Також наголошується, що в розрахунок йшли лише гравці, які взяли участь у 200 та більше єдиноборствах.

У топ-10 увійшов український захисник Борнмута Ілля Забарний, який розташувався на десятому місці з показником 62,8% виграних єдиноборств із 226.

Рейтинг очолює захисник Ноттінгема Форест Нікола Міленкович – 70,2% (225), за яким розташувалися Вірджил ван Дейк з Ліверпуля – 68,7% (252) та Джеймс Тарковські з Евертона – 68,4% (291).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ активізував переговори щодо трансферу Забарного після двох відхилених пропозицій.