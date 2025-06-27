Англія

Норвезький форвард наблизився до рекорду Мессі за голами в міжнародних турнірах до 25 років.

Манчестер Сіті здобув яскраву перемогу над Ювентусом у матчі третього туру клубного чемпіонату світу — 5:2. Команда Пепа Гвардіоли впевнено посіла перше місце у своїй групі, а один із головних героїв матчу — Ерлінг Голанд — досяг важливої позначки в кар'єрі.

24-річний нападник забив свій ювілейний, 300-й гол на професійному рівні. Ось як розподілилися його м’ячі за командами:

123 — Манчестер Сіті

86 — Боруссія Дортмунд

42 — збірна Норвегії

29 — РБ Зальцбург

20 — Мольде

Окрім того, цей гол став для Голанда вже 55-м у міжнародних турнірах під егідою УЄФА та ФІФА. Лише один гравець в історії мав більше до 25-річного віку — Ліонель Мессі (56).

Раніше агент Голанда відреагувала на чутки про Реал.