Іспанія

Президент каталонців визнав силу норвежця, але назвав перехід малоймовірним.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував чутки щодо потенційного трансферу Ерлінга Голанда, заявивши, що наразі клуб не має наміру підписувати норвезького нападника.

"У житті немає нічого неможливого, але зараз ми про це не думаємо. Це не те, що нам потрібно, до того ж Голанд нещодавно продовжив контракт із Манчестер Сіті", — сказав Лапорта в інтерв’ю TV3, яке цитує Mundo Deportivo.

Контракт Голанда з англійським клубом діє до червня 2034 року. Transfermarkt оцінює нападника у 200 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів 42 матчі за Манчестер Сіті, забив 30 голів і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що Голанд — найбільш високооплачуваний гравець АПЛ.