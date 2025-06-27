Англія

Наставник Манчестер Сіті захопився статистикою свого нападника та згадав власну ігрову кар’єру.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував історичне досягнення Ерлінга Голанда, який забив свій 300-й гол на професійному рівні. Наставник "містян" поділився емоціями після результативного виступу норвежця.

— Все, що я можу сказати — привітання Голанду. Забити 300 м’ячів у віці 24 років — це досить непогано, чи не так? Можливо, ви ще занадто молоді та не бачили, але я за 11 років забив 11 м’ячів! Можете собі це уявити? Я захоплююсь чудовими нападниками та дуже пишаюсь Ерлінгом, — зазначив Гвардіола.

Варто зазначити, що для досягнення позначки у 300 голів Голанду знадобилося 370 матчів. Крім цього, на його рахунку 61 результативна передача.

Раніше агент Голанда відреагувала на чутки про Реал.