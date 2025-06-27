Англія

Однак парижани хочуть за свого гравця 100 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед працює над посиленням свого складу. Як повідомляє TEAMtalk, "червоні дияволи" вивчають кандидатуру півзахисника Варрена Заїра-Емері з ПСЖ. Правда, поки що манкуніанці лише провели попередні переговори з представниками гравця.

Джерело зазначає, що здійснити трансфер Манчестер Юнайтед буде складно. ПСЖ повісив на Заїра-Емері величезну ціну в 100 мільйонів євро. Парижани тверді у своїй оцінці і можуть розглянути продаж 19-річного гравця тільки при надходженні відповідної пропозиції.

Чинний контракт Варрена Заїра-Емері розрахований до середини 2029 року.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готується запропонувати Баркола новий контракт.