Англія

Лондонський клуб працює над трансфером талановитого центрбека Валенсії, в якого спливає контракт через рік.

Арсенал досяг принципової згоди з молодим центральним захисником Валенсії Крістіаном Москерою умов щодо особистого контракту до 2030 року. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

20-річний іспанець, якого було визнано найкращим захисником Ла Ліги-2023/24, вразив скаутів Арсеналу своїми виступами в Іспанії, і лондонський клуб зробив офіційну пропозицію "кажанам" у розмірі 18 мільйонів євро на тлі спливаючого контракту гравця влітку 2026 року.

Утім, за інформацією джерела, Валенсія відхилила першу спробу "канонірів", вважаючи суму недостатньою.

Очікується, що Арсенал найближчим часом подасть нову, покращену пропозицію, щоб досягти згоди з Валенсією щодо трансферу талановитого центрбека, який може закрити одночасно три позиції у захисті (ПЦЗ, ПЗ, ЛЦЗ).

У минулому сезоні Крістіан Москера провів за Валенсію 41 матчі у всіх турнірах, забивши один гол. Портал Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро.