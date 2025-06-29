Англія

"Бджоли" хочуть орендувати Воррена Бондо.

Центральний півзахисник Мілана Воррен Бондо опинився в сфері інтересів Брентфорда, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що "бджоли" зацікавлені в оренді 21-річного француза. Раніше гравець привернув до себе увагу й із боку Болоньї. У той же час новий/старий головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі розраховує на Бондо й може заблокувати його відхід із клубу.

"Россонері" придбали Воррена в Монци на початку лютого 2025 року за 10 млн євро. Договір про співпрацю між сторонами розраховано до кінця червня 2029-го.

Француз узяв участь у 27-ми матчах усіх турнірів сезону-2024/25, не відзначившись результативними діями.

Раніше стало відомо, що Арсенал досягнув домовленості щодо трансферу півзахисника Брентфорда Крістіана Нергора.