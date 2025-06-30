Англія

Важкі перемовини.

Спортивний директор дортмундської Боруссії Себастьян Кель висловився про можливий перехід вінгера "джмелів" Джеймі Байно-Гіттенса в лондонський Челсі. Його слова наводить Kicker.

"Ми відпустили Джеймі для переговорів з іншим клубом, які все ще тривають. Є ще дещо, що потрібно прояснити. Ситуація перебуває в русі, але на даний момент рішення немає.

Ми розуміли, що ринкова вартість гравця вища, ніж нам запропонували 14 днів тому. Тому висловили впевненість у своїй оцінці. Давайте подивимося, чи отримаємо ми винагороду за це в кінцевому підсумку.

Ми не відчуваємо жодного тиску. У нас ще є вісім тижнів до закриття трансферного вікна. Ми просто почекаємо і подивимося, що станеться", — заявив Кель.

Раніше повідомлялося, що Челсі викладе за Байно-Гіттенса до 65 млн євро.