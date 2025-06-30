Україна

Нігерієць вважає, що український голкіпер має все необхідне, щоб стати новим номером один у воротах лондонців.

Колишній півзахисник Челсі Джон Обі Мікел поділився своєю думкою щодо можливого трансферу воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна. На його думку, лондонському клубу слід серйозно розглянути варіант з підписанням українця, попри його не надто вдалий виступ у матчі проти Челсі на Клубному чемпіонаті світу.

"Ми говорили про нього перед грою. Він провів блискучий турнір, а в матчі з Челсі у нього був один із тих днів, про які краще забути. Я все ще вважаю, що нам потрібно підписати Трубіна", — зазначив Обі Мікел.

Трубін, який перейшов до Бенфіки влітку 2023 року з донецького Шахтаря, закріпився в основному складі португальського гранда та в сезоні-2024/25 провів 55 матчів у всіх турнірах.