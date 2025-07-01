Англія

Для молодого англійця це перший професійний контракт.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з молодим талантом Трейєм Ньйоні.

Для 18-річного англійця це перший професійний контракт. Деталі нової угоди не розголошуються.

Ньйоні став гравцем Ліверпуля влітку 2023 року, перебравшись із Лестера. Минулого сезону він провів шість матчів в основній команді "червоних".

"Очевидно, що це дуже багато означає. Я підтримую клуб з самого дитинства, так що це прекрасне почуття. Але тепер я повинен вийти і показати, чому я заслужив цей контракт. Думаю, що крок за кроком, день за днем ​​я просто стаю краще, просто вдосконалююсь як гравець. Я все ще молодий. Це найголовніше. Я просто мушу відплатити клубу тим самим", — сказав Ньйоні.

Додамо, що Ньйоні є наймолодшим гравцем Ліверпуля в історії єврокубків – він дебютував у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ (2:3).

Раніше повідомлялося, що Баварія додала Луїса Діаса до свого короткого списку потенційних підсилень.