Для молодого англійця це перший професійний контракт.
Трей Ньйоні, ФК Ліверпуль
01 липня 2025, 09:50
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з молодим талантом Трейєм Ньйоні.
Для 18-річного англійця це перший професійний контракт. Деталі нової угоди не розголошуються.
Ньйоні став гравцем Ліверпуля влітку 2023 року, перебравшись із Лестера. Минулого сезону він провів шість матчів в основній команді "червоних".
"Очевидно, що це дуже багато означає. Я підтримую клуб з самого дитинства, так що це прекрасне почуття. Але тепер я повинен вийти і показати, чому я заслужив цей контракт. Думаю, що крок за кроком, день за днем я просто стаю краще, просто вдосконалююсь як гравець. Я все ще молодий. Це найголовніше. Я просто мушу відплатити клубу тим самим", — сказав Ньйоні.
Додамо, що Ньйоні є наймолодшим гравцем Ліверпуля в історії єврокубків – він дебютував у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ (2:3).
Раніше повідомлялося, що Баварія додала Луїса Діаса до свого короткого списку потенційних підсилень.