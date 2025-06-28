Футболіст дістався "червоним" безкоштовно.
Фредді Вудман, ФК Ліверпуль
28 червня 2025, 09:39
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із воротарем Фредді Вудманом.
Деталі угоди з 28-річним англійцем не розголошуються, але відомо, що він дістався "червоним" безкоштовно після відходу з Престона, який виступає у Чемпіоншипі.
Наголошується, що Вудман буде третім воротарем команди Арне Слота.
Минулого сезону Вудман провів 44 матчі, з яких 17 на нуль при 48 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль цікавився Забарним, але не перейшов до конкретних дій через ПСЖ.