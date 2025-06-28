Англія

Футболіст дістався "червоним" безкоштовно.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із воротарем Фредді Вудманом.

Деталі угоди з 28-річним англійцем не розголошуються, але відомо, що він дістався "червоним" безкоштовно після відходу з Престона, який виступає у Чемпіоншипі.

Наголошується, що Вудман буде третім воротарем команди Арне Слота.

Минулого сезону Вудман провів 44 матчі, з яких 17 на нуль при 48 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль цікавився Забарним, але не перейшов до конкретних дій через ПСЖ.