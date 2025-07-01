Український захисник близький до переходу в англійський клуб після вильоту Плімута.
Максим Таловєров, Getty Images
01 липня 2025, 12:34
Український центральний захисник Максим Таловєров, який останнім часом виступав за Плімут, може залишитися в Чемпіоншипі завдяки інтересу з боку Сток Сіті, повідомляє журналіст Пітер О'рурк.
Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів і близькі до укладення угоди.
Через виліт Плімута з другого за силою англійського дивізіону в контракті Таловєрова передбачена опція дострокового розірвання, що відкриває для нього можливість змінити клуб. Агенти футболіста активно розглядають кілька варіантів продовження кар’єри українця.
За Плімут Таловеров провів 14 поєдинків, в яких відзначився двома голами та однією результативною передачею.
Сток Сіті завершив сезон у Чемпіоншипі на 18-й позиції і прагне підсилити склад новими виконавцями.