Англія

Домініканець провів у клубі три роки, завершивши сезон з 14 результативними діями.

Лідс Юнайтед офіційно підтвердив, що лівий захисник Хуніор Фірпо покидає клуб після завершення контракту.

Угода 28-річного гравця завершилася 30 червня, і сторони не стали її продовжувати, повідомляє пресслужба "павичів".

Фірпо перейшов до Лідса у червні 2021 року з Барселони за 15 мільйонів євро. За цей час він став ключовим гравцем команди на лівому фланзі оборони.

У сезоні-2024/25 домініканський захисник провів 35 матчів, у яких відзначився 4 голами та 10 асистами — один із найрезультативніших періодів у його кар’єрі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Хуніор Фірпо може продовжити кар'єру у Бетісі.