Англія

Лондонці розпочали перемовини з представниками лідера Крістал Пелес.

Арсенал зацікавлений у придбанні Еберечі Езе. Прямо зараз гравець на першому місці у шорт-листі “канонірів”.

За інформацією Фабріціо Романо, представники Арсенала вже провели зустріч із агентом футболіста.

Команда Мікеля Артети минулого сезону мала труднощі зі стабільною грою в атаці. Саме тому “каноніри” активно шукають підсилення в останній третині поля.

Атакувальний 27-річний півзахисник має пункт про відступні у своєму контракті, вартість якого, за чутками, становить близько 78,7 мільйонів євро, але Арсенал намагається укласти угоду нижче цієї ціни.

Тоттенгем, Ліверпуль та Манчестер Сіті також пов'язують з Езе.

В сезоні 2024/25 Езе оформив 14+12 за системою "гол+пас" у 43 матчах.