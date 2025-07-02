Англія

Іспанський захисник узгодив особисті умови з лондонським клубом, переговори тривають.

Центральний захисник Крістіан Москера продовжує наполягати на переході до Арсенала, попри спробу Валенсії зберегти його в клубі шляхом продовження контракту. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

21-річний іспанець вже погодив особисті умови з "канонірами" а сам гравець хоче приєднатися до проєкту лондонського клубу.

За інформацією джерела, першу пропозицію Арсеналу в розмірі 14 мільйонів євро Валенсія відхилила, тож лондонцям доведеться підготувати нову пропозицію.

У минулому сезоні Крістіан Москера провів за Валенсію 41 матчі у всіх турнірах, забивши один гол. Портал Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро.