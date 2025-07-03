Англія

Гравець Челсі бачить своє майбутнє в європейському футболі.

Рахім Стерлінг рішуче налаштований залишитися в Європі, відкидаючи пропозиції з Саудівської Аравії та США. 30-річний вінгер має на меті продовжити кар’єру в одному з топових європейських чемпіонатів, насамперед в английській Прем’єр-лізі, щоб зберегти високий рівень гри та, можливо, повернутися до складу збірної Англії.

Сімейні обставини та професійні амбіції Стерлінга виключають переїзд за межі Європи. Це змушує Челсі шукати нові можливості для трансферу або оренди гравця, контракт якого діє до 2027 року, виключно серед європейських клубів. Поки що конкретні претенденти на Стерлінга не названі, але його чітка позиція щодо виступів у Європі звужує коло потенційних варіантів.

Для Челсі рішення Стерлінга ускладнює завдання з оптимізації складу, але відкриває можливості для переговорів із європейськими клубами.

Раніше повідомлялося, що Челсі посилився Жуаном Педро.