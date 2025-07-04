Англія

Реал може втратити одразу кількох гравців після Клубного чемпіонату світу, зокрема юного Гонсало Гарсію, який вразив європейських грандів своєю грою в США.

Лука Модрич та Лукас Васкес покинуть Реал Мадрид після завершення Клубного чемпіонату світу, що відбудеться найближчими тижнями. За інформацією іспанських ЗМІ, до них може приєднатися і бразильський вінгер Родріго Гоес, який активно пов’язується з переходом до Арсеналу.

Ще одним потенційним вихідцем із першої команди мадридців став 19-річний нападник Гонсало Гарсія. Молодий іспанець став справжнім відкриттям на КЧС, відзначившись голами у трьох з чотирьох матчів турніру, що проходив у США. Такі виступи не залишились непоміченими — за даними Diario Sport, одним із зацікавлених клубів є Челсі.

Лондонці продовжують будувати команду з молодих талантів і готові заплатити 40 мільйонів євро за трансфер Гарсії вже цього літа. Реал не проти продати форварда, однак прагне включити в угоду пункт про зворотний викуп, аби мати можливість повернути гравця в майбутньому.

У сезоні-2024/25 Гарсія провів вісім матчів за першу команду Реала, в яких забив чотири голи та зробив дві результативні передачі.