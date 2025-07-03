Англія

Вінгер Боруссії Дортмунд близький до завершення угоди з лондонським клубом.

Боруссія Дортмунд офіційно підтвердила трансфер 20-річного англійського вінгера Джеймі Гіттенса до Челсі.

За інформацією німецької сторони, клуби досягли принципової згоди, а сам футболіст наразі узгоджує останні деталі особистого контракту з лондонцями.

Очікується, що сума трансферу складе приблизно 55 мільйонів фунтів. Гіттенс, який минулого сезону забив вісім голів і віддав три асисти у 32 матчах Бундесліги, у середньому проводив 55 хвилин на полі за гру.

Раніше повідомлялося, що Челсі викладе за Байно-Гіттенса до 65 млн євро.