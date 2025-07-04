Англія

Вінгер може покинути "синіх" цього літа за £50 млн.

Цього трансферного вікна Арсенал разом із кількома іншими клубами виявляє інтерес до підписання вінгера Челсі Ноні Мадуеке.

22-річний англійський нападник, за оцінками, коштує близько £50 млн, але є інформація, що Челсі може бути відкритим до переговорів щодо зниження ціни.

Мадуеке, який приєднався до Челсі у 2023 році, привернув увагу завдяки своїм виступам, і тепер його майбутнє опинилося під пильною увагою футбольної спільноти.

Раніше повідомлялося, що Челсі готові викласти 40 мільйонів за юного Гонсало Гарсію.