Англія

Мерсисайдці активно працюють над трансфером 22-річного француза Кастелло Люкеби, якого оцінюють у понад 50 мільйонів євро.

Ліверпуль наближається до серйозної трансферної угоди — англійський гранд зацікавлений у підписанні молодого центрального захисника РБ Лейпциг Кастелло Люкеби. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, у контракті 22-річного француза прописана клаусула у розмірі 90 мільйонів євро, однак німецький клуб готовий розглянути пропозиції на 50–55 мільйонів. Ліверпуль уже готує офіційний запит, а сам Лукеба, за повідомленням, відкритий до зміни клубу цього літа.

Минулого сезону захисник провів 31 матч у складі Лейпцига у всіх турнірах, не відзначившись голами чи асистами. Його контракт із клубом чинний до літа 2029 року, а Transfermarkt оцінює гравця в 40 мільйонів євро.