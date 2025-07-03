Німеччина

Угода з 21-річним німцем розрахована до літа 2030 року.

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Кельна Максом Фінграфом.

Угода з 21-річним німцем розрахована до літа 2030 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько чотирьох мільйонів євро плюс бонуси.

Фінграф виступав за "козлів" із січня 2021 року. Минулого сезону він провів 16 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Баварія та Ліверпуль цікавляться захисником Лейпцига.