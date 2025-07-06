Англія

"Шпори" активізують перемовини з Вест Гемом за вінгера, якого клуб придбав лише минулого літа.

Тоттенгем планує зробити нову офіційну пропозицію щодо трансферу вінгера Вест Гема Мохаммеда Кудуса вже наступного тижня. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб налаштований серйозно й хоче пришвидшити перемовини. Сам ганець також має бажання приєднатися до команди Томаса Франка.

Нагадаємо, Вест Гем придбав Кудуса влітку 2023 року в Аякса за 43 мільйони євро. У сезоні-2024/25 гравець взяв участь у 35 матчах, у яких відзначився п'ятьма голами та чотирма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем і Борнмут стежать за талановитим вихованцем Роми.