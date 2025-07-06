"Шпори" активізують перемовини з Вест Гемом за вінгера, якого клуб придбав лише минулого літа.
Мохаммед Кудус, Getty Images
06 липня 2025, 14:46
Тоттенгем планує зробити нову офіційну пропозицію щодо трансферу вінгера Вест Гема Мохаммеда Кудуса вже наступного тижня. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, лондонський клуб налаштований серйозно й хоче пришвидшити перемовини. Сам ганець також має бажання приєднатися до команди Томаса Франка.
Нагадаємо, Вест Гем придбав Кудуса влітку 2023 року в Аякса за 43 мільйони євро. У сезоні-2024/25 гравець взяв участь у 35 матчах, у яких відзначився п'ятьма голами та чотирма результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем і Борнмут стежать за талановитим вихованцем Роми.