Аргентинський форвард Роми може змінити Італію на Англію, попри тривалу відсутність через травму.
Пауло Дібала, Getty Images
08 липня 2025, 11:00
Нападник Роми Пауло Дібала потрапив до сфери інтересів Ліверпуля, повідомляє італійське джерело Il Romanista.
Керівництво мерсисайдського клубу вже встановило контакт із представниками 31-річного аргентинця щодо потенційного переходу. Зацікавленість в аргентинцеві з'явилась після трагічної загибелі Діогу Жоти.
Попри те, що Дібала не виходив на поле з березня 2025 року через травму, в Ліверпулі все ще бачать у ньому можливе підсилення атакувальної ланки команди. Аргентинець має чинний контракт із Ромою до літа 2026 року.
У сезоні-2024/25 Дібала провів 24 матчі в італійській Серії А, забивши шість голів і віддавши три асисти. Його ринкова вартість, за оцінкою порталу Transfermarkt, становить вісім мільйонів євро.
Нагадаємо, Пауло Дібала приєднався до Роми у 2022 році після семирічного періоду в Ювентусі.