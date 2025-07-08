Англія

Аргентинський форвард Роми може змінити Італію на Англію, попри тривалу відсутність через травму.

Нападник Роми Пауло Дібала потрапив до сфери інтересів Ліверпуля, повідомляє італійське джерело Il Romanista.

Керівництво мерсисайдського клубу вже встановило контакт із представниками 31-річного аргентинця щодо потенційного переходу. Зацікавленість в аргентинцеві з'явилась після трагічної загибелі Діогу Жоти.

Попри те, що Дібала не виходив на поле з березня 2025 року через травму, в Ліверпулі все ще бачать у ньому можливе підсилення атакувальної ланки команди. Аргентинець має чинний контракт із Ромою до літа 2026 року.

У сезоні-2024/25 Дібала провів 24 матчі в італійській Серії А, забивши шість голів і віддавши три асисти. Його ринкова вартість, за оцінкою порталу Transfermarkt, становить вісім мільйонів євро.

Нагадаємо, Пауло Дібала приєднався до Роми у 2022 році після семирічного періоду в Ювентусі.