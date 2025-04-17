Італія

Аргентинський плеймейкер поділився надіями щодо майбутнього клубу і власного відновлення після травми.

Пауло Дібала, аргентинський плеймейкер Роми, поділився своїми думками щодо відновлення після травми та перенесеної операції, а також щодо майбутнього клубу. В інтерв'ю для Sport Mediaset він висловив впевненість у своєму поверненні на поле і готовності почати передсезонку на найвищому рівні.

"Погано залишатися поза грою. Бути поруч із полем, але нічого не робити, щоб зробити свій внесок, допомогти команді та тренеру – це не дуже приємно. І хоча я постараюся повернутися якомога швидше, але тільки час допоможе мені відновитися і почати передсезонку якнайкраще.

Сім'я Фрідкінів були першою, хто підтримав мене і знайшов найкраще рішення для цієї травми – було кілька варіантів, але той, який ми обрали, був найкращим для мого відновлення та уникнення нових проблем. Зараз намагаюся бути якомога ближче до команди і допомагати хлопцям усім, чим можу, навіть залишатися на лавці запасних, якщо тренер дозволить.

Кілька разів у моїй кар'єрі були непрості травми, але ця трапилася в позитивному для мене моменті, коли я почувався дуже сильним. Але зараз я намагаюся налаштуватися, щоб не думати про те, що трапилося, готовий відновитися морально і фізично, і повернутися сильнішим. Знаходження поруч із командою під час тренувань мені в цьому тільки допомагає.

Зараз хлопці віддадуть усі свої сили, щоб досягти своєї мети і потрапити в Лігу чемпіонів – ми всі сподіваємося побачити Рому саме в цьому турнірі. А потім клуб, директор і Клаудіо Раньєрі оберуть нового головного тренера. Останнє слово залишається за президентом, але я впевнений, що вони виберуть найкращого тренера для "Роми" і найкращий варіант для нас", — сказав Дібала.

Нинішнього сезону 31-річний аргентинець провів 36 матчів, у яких забив вісім голів та віддав чотири асисти.