Італія

Аргентинець не збирається залишати "Вічне місто".

Нападник римської Роми Паулу Дібала підбив підсумки сезона для "вовків" та висловився щодо свого майбутнього в клубі. Цитує аргентинського гравця DAZN.

"Завершення сезону вийшло з присмаком гіркоти, адже ми дуже хотіли пробитися в Лігу чемпіонів. З іншого боку, ми можемо пишатися собою, адже команда показала чудові результати після запрошення Раньєрі. Потрібно подумати про це і зробити правильні висновки, щоб почати новий сезон найкращим чином.

Раньєрі? Я часто спілкуюся з наставником, Клаудіо — чудова й особлива людина, яка допомогла дуже багатьом і принесла величезну користь команді. Я побажав йому приємного відпочинку, а також отримати справжнє задоволення від життя.

Чи залишуся я в команді? Дуже сподіваюся на це. Я хочу залишитися, мій контракт розрахований ще на один сезон. Сподіваюся, що Рома відповість взаємністю", — заявив Дібала.