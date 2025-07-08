Англія

Форвард Вільярреала прибуде до Англії для медогляду перед переходом до АПЛ.

Нападник Вільярреала Тьєрно Баррі вже найближчим часом може стати гравцем Евертона. Як повідомляє The Athletic, іспанський клуб погодив умови трансферу, згідно з якими отримає 32 мільйони євро плюс бонуси.

22-річний сенегалець уже отримав дозвіл на виліт до Англії, де пройде медичне обстеження та завершить підписання контракту з "ірисками".

У сезоні-2024/25 Баррі став одним із лідерів Вільярреала, забивши 11 голів і оформивши чотири результативні передачі у 35 матчах Ла Ліги. Його універсальність і здатність грати як у центрі, так і на флангах атаки стали ключовими факторами інтересу з боку Евертона.

Очікується, що після офіційного завершення угоди Баррі приєднається до передсезонного збору нового клубу.

Баррі представляв збірну Франції U-21 на нещодавно завершеному Євро-2025 у Словаччині. Загалом на його рахунку один гол у восьми матчах за молодіжну національну команду в усіх турнірах.