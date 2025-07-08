Форвард Вільярреала прибуде до Англії для медогляду перед переходом до АПЛ.
Тьєрно Баррі, Getty Images
08 липня 2025, 14:56
Нападник Вільярреала Тьєрно Баррі вже найближчим часом може стати гравцем Евертона. Як повідомляє The Athletic, іспанський клуб погодив умови трансферу, згідно з якими отримає 32 мільйони євро плюс бонуси.
22-річний сенегалець уже отримав дозвіл на виліт до Англії, де пройде медичне обстеження та завершить підписання контракту з "ірисками".
У сезоні-2024/25 Баррі став одним із лідерів Вільярреала, забивши 11 голів і оформивши чотири результативні передачі у 35 матчах Ла Ліги. Його універсальність і здатність грати як у центрі, так і на флангах атаки стали ключовими факторами інтересу з боку Евертона.
Очікується, що після офіційного завершення угоди Баррі приєднається до передсезонного збору нового клубу.
Баррі представляв збірну Франції U-21 на нещодавно завершеному Євро-2025 у Словаччині. Загалом на його рахунку один гол у восьми матчах за молодіжну національну команду в усіх турнірах.