Нова угода розрахована до червня 2026 року.
Майкл Кін, ФК Евертон
05 липня 2025, 16:59
Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з захисником Майклом Кіном.
Нова угода з 32-річним англійцем розрахована до літа 2026 року.
Кін виступає у складі "ірисок" із 2017 року. На його рахунку 230 матчів, 16 голів та десять асистів.
Минулого сезону Кін провів 18 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Фламенгу відмовив Евертону в захиснику, якого хочуть транзитом доправити до Роми.