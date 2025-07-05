Англія

Нова угода розрахована до червня 2026 року.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з захисником Майклом Кіном.

Нова угода з 32-річним англійцем розрахована до літа 2026 року.

Кін виступає у складі "ірисок" із 2017 року. На його рахунку 230 матчів, 16 голів та десять асистів.

Минулого сезону Кін провів 18 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Фламенгу відмовив Евертону в захиснику, якого хочуть транзитом доправити до Роми.