Евертон офіційно оголосив про нову угоду з центральним півзахисником Ідріссою Гана Гує. Як повідомляє пресслужба клубу, сенегалець підписав контракт до червня 2026 року з опцією продовження ще на сезон.

35-річний хавбек став одним із ключових гравців Евертона в кампанії-2024/25 – його визнали найкращим гравцем сезону як за версією вболівальників, так і партнерів по команді. Минулого сезону він очолив рейтинг за кількістю успішних відборів у п’яти топ-лігах Європи (133), ставши одним із лідерів команди за роботою в центрі поля.

"Кожен знає, що Евертон значить для мене та моєї родини. Цей клуб – частина мого життя. Я відчуваю себе готовим, свіжим і сповненим мотивації продовжувати боротьбу. З нашим новим стадіоном та енергією, яку ми відчуваємо навколо, цей сезон може стати переломним", – прокоментував підписання нової угоди сам Гана.

Гана приєднався до Евертона ще у 2016 році з Астон Вілли, а після трирічного періоду в ПСЖ повернувся на Гудісон Парк у 2022-му. За цей час він провів 211 матчів у складі "ірисок", забив 8 гол

As soon as I wake up, every night, every day… 💙 pic.twitter.com/9l9k733F1l