Англія

Мілан може заробити понад 70 млн євро за Рейндерса.

Згідно з інформацією італійського видання Calciomercato.com, загальна вартість угоди склала 70,7 млн євро. Базова виплата становить 57,7 млн. Ще 14 млн мають надійти до клубу Серії A у вигляді бонусів, які розраховані на п’ятирічний термін дії контракту.

6 млн євро виглядають доволі реалістичними. Умови наступні: участь Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів, перемога в АПЛ, а також збереження Рейндерса в команді до 2030-го року. Решта преміальних виплат стосується більш амбітних досягнень, таких як перемога у Лізі чемпіонів, здобуття індивідуальних нагород — включно з титулом найкращого гравця АПЛ та Золотим м’ячем.

Таким чином, якщо всі передбачені в угоді умови буде виконано, Мілан може отримати від продажу Рейндерса максимум 70,7 млн євро. Це робить трансфер одним із найприбутковіших для італійських клубів у останні роки.

Нагадаємо, перехід Рейндерса відбувся в червні під час короткого трансферного вікна, відкритого спеціально перед початком Клубного чемпіонату світу з футболу. Голландець залишив Мілан після дебютного сезону в Серії A.