Англія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру на Етіхаді.

Півзахисник Ноттінгем Форест Морган Гіббс-Вайт домовився про умови особистого контракту з Манчестер Сіті. Інформацією ділиться Football Insider.

За даними джерела, угода між клубами поки не досягнута, але зазначається, що англієць прийняв рішення приєднатися до Манчестер Сіті.

У минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги 25-річний Гіббс-Вайт взяв участь у 34 матчах, в яких забив сім м'ячів і записав на свій рахунок десять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті продасть опорника до Комо за 13 млн євро.