Англія

Клуб вшановує памʼять португальського форварда, який трагічно пішов із життя у результаті ДТП 3 липня 2025 року.

Ліверпуль офіційно оголосив, що номер 20, під яким виступав Діогу Жота, буде назавжди виведений з обігу у пам’ять про португальського футболіста. Це історичне рішення охоплює всі рівні клубу — від головної команди до жіночого складу та академії. Про це повідомляється на офіційному сайті Ліверпуля.

Жота приєднався до Ліверпуля у 2020 році й за п’ять сезонів став не лише важливою фігурою на полі, а й прикладом справжнього професіоналізму та людяності. Його внесок у перемоги клубу, емоційна відданість грі та глибокі зв’язки з партнерами й уболівальниками назавжди залишаться в історії Енфілда.

"Це перший випадок у нашій багатій історії, коли номер гравця виводиться з обігу. Це унікальна шана унікальній людині, — заявив CEO футбольної структури FSG Майкл Едвардс. — Він носив 20-й номер з гордістю, і тепер цей номер стане вічним".

Рішення було прийнято після консультацій з дружиною Діогу, Рут, та родиною футболіста. Як зазначається в заяві клубу, Ліверпуль і надалі підтримуватиме родину Жоти в цей важкий період.

Трагічна загибель Діогу Жоти та його брата Андре у результаті ДТП шокувала футбольний світ 3 липня 2025 року через шину Lamborghini, що лопнула під час обгону іншого автомобільного транспорту. Після загорання автомобіля врятувати футболістів не вдалося.