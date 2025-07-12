Англія

Майбутнє бразильця в мадридському Реалі оповите невідомістю.

Зважаючи на можливий відхід лівого вінгера Луїса Діаса Ліверпуль зацікавився правим вінгером мадридського Реала Родріго, передає видання AS.

"Червоні" приєдналися до переліку клубів, яким може знадобитися 24-річний бразилець. Раніше інтерес до нього приписували Арсеналу й Баварії.

Мадридський Реал у той же час ще не отримав жодної офіційної пропозиції щодо Родріго. Нещодавно фланговий нападник уп'яте поспіль не потрапив до стартового складу гранда, що довелося прокоментувати керманичу клубу Хабі Алонсо.

На рахунку бразильця 14 голів і 11 асистів у 54-х матчах за "вершкових" у всіх турнірах сезону-2024/25. Його контракт із мадридцями розраховано до кінця червня 2028 року, а порталом transfermarkt він оцінюється в 90 млн євро.

Повідомляється, що перш ніж повноцінно вступити в боротьбу за Родріго, Ліверпулю потрібно вирішити питання майбутнього в клубі Діаса. За даними видання BILD, 28-річний колумбієць надає перевагу переходу до Баварії, а не Барселони, тоді як "червоні" хочуть отримати за виконавця 70-80 млн.