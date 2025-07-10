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Керманич не вважає це проблемою для майбутнього гравця в клубі.

Мадридський Реал напередодні зазнав поразки від французького Парі Сен-Жермен у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 та вилетів із турніру.

ПСЖ — Реал Мадрид 4:0 Відео голів та огляд півфіналу КЧС-2025

Однією з несподіванок цього матчу стала повна відсутність появи на полі бразильського нападника "бланкос" Родріго Гоеса, який таким чином не потрапляв до стартового складу в п’ятому матчі поспіль на цьому турнірі, але цього разу не зіграв навіть із заміни.

І все це на тлі чуток щодо його можливого відходу з клубу цього літа.

Після завершення гри головний тренер Реала Хабі Алонсо дав короткий коментар із цього приводу.

"Я не заграв Родріго через технічне рішення. Ми думали, що нам буде краще з іншими гравцями. Ідеться не про його майбутнє в клубі", — заявив іспанський фахівець.

У фіналі ПСЖ зіграє проти лондонського Челсі 13 липня.