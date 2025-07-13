Англія

Англієць готовий піти на зниження зарплати заради переходу до туринського гранда.

Джейдон Санчо близький до переходу з Манчестер Юнайтед до Ювентуса.

За інформацією Tuttosport, англійський вінгер досяг принципової домовленості з італійським клубом і погодився на чотирирічний контракт із зарплатнею понад п'ять мільйонів євро на сезон. Угода також передбачає можливість продовження та бонуси в розмірі до 1,5 мільйона євро.

Санчо дав згоду на зменшення своєї зарплати, щоб приєднатися до Старої синьйори. Тим часом переговори між туринцями та Манчестер Юнайтед ще тривають.

За даними джерела, англійський клуб знизив запитану суму трансферу до 25 мільйонів євро, тоді як Ювентус наразі пропонує 15 мільйонів з урахуванням бонусів.

У минулому сезоні Санчо відзначився п’ятьма голами та десятьма гольовими передачами в 42 матчах.