Італія

Навряд чи англійці будуть у захваті.

Англійський нападник Джейдон Санчо повернувся до табору Манчестер Юнайтед після річної оренди в лондонському Челсі, однак і досі перебуває поза увагою головного тренера Рубена Аморіма в контексті побудови планів на прийдешню кампанію.

А отже за рік до завершення контракту 25-річний виконавець спробує цього літа залишити "Червоних дияволів".

Серед претендентів на форварда найбільше відзначається зацікавленістю туринський Ювентус, і, здається, італійський колектив готовий переходити від слів до діла.

ЗМІ стало відомо, що "Стара Синьйора" підготувала 15 млн євро в якості першої пропозиції для Юнайтед.

Сума не є надто вражаючою, адже вимоги "Червоних дияволів" до цього трансферу називались значно вищими.

Окрім цього, Юве досі не вирішив питання заробітної плати в можливому контракті футболіста.

У минулому сезоні Санчо відзначився п’ятьма голами та десятьма гольовими передачами в 42 матчах.