Англія

У переході гравця леверкузенського Баєра зацікавлений Сандерленд.

Сандерленд розглядає можливість здійснення трансферу центрального півзахисника Баєра Граніта Джаки, передає портал Sky Sports.

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"Чорні коти" не є єдиними претендентами на 32-річного швейцарця. Раніше його пов'язували з амбітним новачком чемпіонату Саудівської Аравії, тоді як Фенербахче може спробувати перехопити гравця.

В АПЛ Джака провів 225 матчів (2016-2023), відзначившись 17-ма голами й 24-ма асистами. Також на його рахунку два результативні удари та одна гольова передача в 27-ми поєдинках Кубків Англії та англійської ліги.

Контракт Граніта з леверкузенським клубом розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt швейцарець оцінюється в 12 млн.