"Чорні коти" готуватимуться до АПЛ у Португалії.
Назарій Русин,
15 липня 2025, 13:25
Сандерленд на своєму офіційному сайті оголосив список футболістів, які вирушили на передсезонні збори до Португалії.
До списку не потрапив український форвард Назарій Русин, який повернувся до клубу після оренди у Хайдуку. Його майбутнє в команді, як і раніше, невідоме.
Водночас у список потрапив український форвард Тімур Тутєров, який вже взяв участь у минулому спарингу "чорних котів" проти Саут Шилдса.
Минулого сезону Тутєров провів 16 матчів за молодіжний склад, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Адінгра змінить Брайтон на Сандерленд.