Англія

"Чорні коти" готуватимуться до АПЛ у Португалії.

Сандерленд на своєму офіційному сайті оголосив список футболістів, які вирушили на передсезонні збори до Португалії.

До списку не потрапив український форвард Назарій Русин, який повернувся до клубу після оренди у Хайдуку. Його майбутнє в команді, як і раніше, невідоме.

Водночас у список потрапив український форвард Тімур Тутєров, який вже взяв участь у минулому спарингу "чорних котів" проти Саут Шилдса.

Минулого сезону Тутєров провів 16 матчів за молодіжний склад, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Адінгра змінить Брайтон на Сандерленд.