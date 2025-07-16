Англія

Власник лондонського клубу підбив підсумки сезону та висловив підтримку Енцо Маресці.

Власник Челсі Тодд Боелі прокоментував підсумки сезону, в якому команда посіла четверте місце в АПЛ, а також виграла Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу-2025 оновленого формату.

"Ми й мріяти не могли про кращий результат для наших хлопців, які виконали чудову роботу, тренувалися дуже наполегливо й справді стали єдиним цілим в Америці під керівництвом Енцо.

Я вважаю, що Мареска – дуже майстерний у своїй справі. І хлопці довели, що вони – сила, з якою слід рахуватись. Саме цього ми й прагнули", – цитує слова Боелі Football London.

Раніше повідомлялося, що гравці Челсі отримають по 350 тисяч фунтів стерлінгів бонусу за перемогу на КЧС-2025.