Клуб розглядає Гарначо та Шешко як альтернативи на тлі можливого продажу Джексона та Нкунку.
Морган Роджерс, Getty Images
18 липня 2025, 11:51
Челсі вважає атакувального півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса головною трансферною ціллю, але, за словами журналіста Бена Джейкобса, наразі немає реальних шляхів для здійснення цього трансферу.
Астон Вілла поставила на 22-річного англійця ярлик "недоторканного", що значно ускладнює переговори. Навіть інтерес Астон Вілли до форварда Челсі Ніколаса Джексона не змінює ситуацію, оскільки Вілла не готова розлучатися з Роджерсом, який у минулому сезоні відзначився 14 голами та 15 результативними передачами у 54 матчах.
Тим часом Челсі розглядає інші варіанти підсилення атаки. Якщо Манчестер Юнайтед зробить пропозицію щодо Ніколаса Джексона або Крістофера Нкунку, Челсі, ймовірно, спробує включити в переговори вінгера Алехандро Гарначо, щоб оцінити можливість його залучення до складу. Гарначо, якого високо оцінюють за дриблінг і сміливість, уже давно перебуває в полі зору лондонського клубу.
У разі продажу і Джексона, і Нкунку Челсі може повернутися до ідеї підписання Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг, попри попередню відмову від цього трансферу. За інформацією Джекобса, клуб може відчути потребу в двох "чистих" форвардах, щоб компенсувати втрату нападників. Шешко, відомий своєю швидкістю та гольовим чуттям, може стати пріоритетом для команди Енцо Марески.
Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.