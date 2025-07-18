Англія

Клуб розглядає Гарначо та Шешко як альтернативи на тлі можливого продажу Джексона та Нкунку.

Челсі вважає атакувального півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса головною трансферною ціллю, але, за словами журналіста Бена Джейкобса, наразі немає реальних шляхів для здійснення цього трансферу.

Астон Вілла поставила на 22-річного англійця ярлик "недоторканного", що значно ускладнює переговори. Навіть інтерес Астон Вілли до форварда Челсі Ніколаса Джексона не змінює ситуацію, оскільки Вілла не готова розлучатися з Роджерсом, який у минулому сезоні відзначився 14 голами та 15 результативними передачами у 54 матчах.

Тим часом Челсі розглядає інші варіанти підсилення атаки. Якщо Манчестер Юнайтед зробить пропозицію щодо Ніколаса Джексона або Крістофера Нкунку, Челсі, ймовірно, спробує включити в переговори вінгера Алехандро Гарначо, щоб оцінити можливість його залучення до складу. Гарначо, якого високо оцінюють за дриблінг і сміливість, уже давно перебуває в полі зору лондонського клубу.

У разі продажу і Джексона, і Нкунку Челсі може повернутися до ідеї підписання Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг, попри попередню відмову від цього трансферу. За інформацією Джекобса, клуб може відчути потребу в двох "чистих" форвардах, щоб компенсувати втрату нападників. Шешко, відомий своєю швидкістю та гольовим чуттям, може стати пріоритетом для команди Енцо Марески.

Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.