Англія

18-річний рекордсмен Премʼєр-ліги залишається в рідному клубі попри інтерес Челсі та команд з Німеччини.

Арсенал успішно узгодив та уклав нову угоду з одним із найяскравіших талантів своєї академії — атакуючим півзахисником Ітаном Нванері. Про це повідомляє журналіст Сем Дін із The Telegraph.

Новий контракт із 18-річним англійцем розрахований на п’ять років і знімає літні побоювання лондонців щодо можливого відходу талановитого гравця, який входив у фінальний рік попередньої угоди та виклика зацікавленість з боку інших європейських клубівв.

Нванері — вихованець Арсеналу з восьмирічного віку та наймолодший дебютант в історії Премʼєр-ліги. Минулого сезону він забив 9 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах першої команди, тривалий час підміняючи травмованого Букайо Саку на правому фланзі, хоча його природна позиція — центральний креативний півзахисник.

Попри прорив, шлях до стабільного місця в старті залишається непростим: конкуренція з капітаном Мартіном Едегором у центрі та поверненням Саки на правому фланзі атаки посилилася ще й трансфером Ноні Мадуеке. Нванері, ймовірно, стане головною опцією ротації під норвезького капітана команди, намагаючись вибороти більше хвилин у наступному сезоні.

Раніше в Арсеналі були побоювання, що затримка переговорів може змусити розглянути продаж молодого таланта, тоді як інтерес проявляли Челсі та кілька клубів Бундесліги. З підписанням нової угоди, про яку незабаром буде оголошено офіційно, Арсенал зберіг одного з найперспективніших атакувальних футболістів Європи у своєму складі.