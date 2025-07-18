Англія

Раніше до табору "лісників" приєдналися два гравці Ботафогу — Жаїр Кунья та Ігор Жезус.

Ботафогу оголосив про підписання опорного півзахисника Даніло, який перейшов із англійського Ноттінгем Форест. Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Контракт із 24-річним травматичним бразильцем розрахований до липня 2029 року. У найближчі дні футболіст прибуде до Ріо-де-Жанейро для проходження медогляду. Дата презентації гравця буде оголошена пізніше.

Даніло є вихованцем Палмейраса, у складі якого виграв Чемпіонат Пауліста, Кубок Бразилії, чемпіонат країни, Рекопу Південної Америки та двічі – Кубок Лібертадорес. У 2023 році він приєднався до Ноттінгем Форест за 20 млн євро, де провів 62 матчі, забив шість голів і віддав чотири асисти.

Зазначимо, що майже увесь минулий сезон пройшов повз Даніло через серйозну травму (перелом) — він зіграв лише 276 хвилин у 8 матчах АПЛ та 229 хвилин у 5 іграх Кубка Англії. За інформацією Transfermarkt, за перехід опорника Ботафогу заплатив 23 млн євро.

Нагадаємо, раніше цього літнього трансферного вікна Ноттінгем Форест оформив підписання двох гравців Ботафогу - центрального захисника Жаїра Кунью (12 млн євро) та форварда Ігора Жезуса (11,6 млн євро), що наразі є найдорожчими трансферами для "лісників" у міжсезоння.

Цікавим фактом є й те, що між клубами (або з недавнього часу юридично колишніми клубами) бізнесменів Джона Текстора (Ліон, Ботафогу, Крістал Пелес) та Евангелоса Марінакіса (Ноттінгем Форест, Олімпіакос) вже не перше трансферне вікно систематично відбуваються спільні угоди.

Примітно й те, що у Ліона та Фореста були проблеми з дотриманням фінансових правил — "ткачі" ризикували вилетіти з Ліги 1 та отримати трансферний бан через санкції, а "лісникам" у позаминулому сезоні вдалося уникнути зняття очок в АПЛ завдяки низці спільних трансферів із "холдингом Текстора", незважаючи на публічну критику керівництва ліги.