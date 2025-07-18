Ботафогу оголосив про підписання опорного півзахисника Даніло, який перейшов із англійського Ноттінгем Форест. Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Контракт із 24-річним травматичним бразильцем розрахований до липня 2029 року. У найближчі дні футболіст прибуде до Ріо-де-Жанейро для проходження медогляду. Дата презентації гравця буде оголошена пізніше.

Даніло є вихованцем Палмейраса, у складі якого виграв Чемпіонат Пауліста, Кубок Бразилії, чемпіонат країни, Рекопу Південної Америки та двічі – Кубок Лібертадорес. У 2023 році він приєднався до Ноттінгем Форест за 20 млн євро, де провів 62 матчі, забив шість голів і віддав чотири асисти.

Зазначимо, що майже увесь минулий сезон пройшов повз Даніло через серйозну травму (перелом) — він зіграв лише 276 хвилин у 8 матчах АПЛ та 229 хвилин у 5 іграх Кубка Англії. За інформацією Transfermarkt, за перехід опорника Ботафогу заплатив 23 млн євро.

Нагадаємо, раніше цього літнього трансферного вікна Ноттінгем Форест оформив підписання двох гравців Ботафогуцентрального захисника Жаїра Кунью (12 млн євро) та форварда Ігора Жезуса (11,6 млн євро), що наразі є найдорожчими трансферами для "лісників" у міжсезоння.

Цікавим фактом є й те, що між клубами (або з недавнього часу юридично колишніми клубами) бізнесменів Джона Текстора (Ліон, Ботафогу, Крістал Пелес) та Евангелоса Марінакіса (Ноттінгем Форест, Олімпіакос) вже не перше трансферне вікно систематично відбуваються спільні угоди.

Примітно й те, що у Ліона та Фореста були проблеми з дотриманням фінансових правил — "ткачі" ризикували вилетіти з Ліги 1 та отримати трансферний бан через санкції, а "лісникам" у позаминулому сезоні вдалося уникнути зняття очок в АПЛ завдяки низці спільних трансферів із "холдингом Текстора", незважаючи на публічну критику керівництва ліги.