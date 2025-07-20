Англія

Містяни очікують на відхід одного з голкіперів.

Незважаючи на публічне висловлювання бразильського воротаря англійського Манчестер Сіті Едерсона про те, що цього літа він залишається в клубі, дедалі більше чуток пов’язує його з можливим трансфером до турецького Галатасараю.

А отже "містяни" мають шукати заміну власному основному голкіперу перед початком нового сезону.

Тривалих пошуків при цьому клуб не проводив, адже мав прямий контакт із Бернлі стосовно 22-річного воротаря молодіжної збірної Англії Джеймса Траффорда.

Гравець є вихованцем академії Сіті, і коли його влітку 2023 року продавали за 17,3 млн євро, то прописали опцію або 20% від суми майбутнього продажу, або пріоритетне право зворотнього викупу.

Щоправда, стосовного останнього клуб із Манчестера так і не домовився про фіксовану ціну, тож доведеться робити це зараз у ситуації, коли гравець є основним для клубу та молодіжної збірної, а минулого сезону став найкращим на позиції в Чемпіоншипі.

А отже йдеться про приблизно 46 млн євро, які Сіті муситиме заплатити за власного вихованця, перемовини щодо чого тривають.

Тим часом сам Траффорд готовий до повернення — контракт до 2030 року вже узгоджено.

У минулому сезоні англійський воротар провів за Бернлі 45 поєдинків у Чемпіоншипі, пропустивши 16 голів та 29 разів відстоявши "на нуль".