Туреччина

Турецький клуб готовий заплатити порівняно скромну суму за бразильського воротаря, який може завершити виступи на Етіхаді.

Галатасарай націлився на голкіпера збірної Бразилії та Манчестер Сіті Едерсона та зробив пропозицію у розмірі 3 мільйони євро, повідомляє L’Équipe.

Контракт бразильця з чемпіонами Англії діє до літа 2026 року, однак 31-річний воротар може змінити клуб уже цього літа та вирушити до чемпіонату Туреччини.

Едерсон виступає за Манчестер Сіті з 2017 року та за цей час здобув численні трофеї в статусі "першого номера", включаючи Лігу чемпіонів і шість титулів чемпіона АПЛ. У складі збірної Бразилії він провів 29 матчів.

Турецький чемпіон прагне підсилити склад перед новим сезоном, і підписання досвідченого голкіпера стане одним із головних пріоритетів на тлі відходу своєї легенди Фернандо Муслери.

У минулому сезоні Едерсон провів за Манчестер Сіті 40 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 54 голи та 13 разів відстояв "на нуль". Transfermarkt оцінює бразильського воротаря, якого неодноразово пов'язували з потенційним від'їздом до Саудівської Аравії, в 20 мільйонів євро.