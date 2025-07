Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті підтвердив підписання нападника Ентоні Еланги, права на якого раніше належали Ноттінгем Форест.

23-річний шведський вінгер приєднався до табору "сорок" на довгостроковій основі після вражаючого сезону-2024/25, у якому він записав на свій рахунок 6 голів та 11 результативних передач у 38 матчах АПЛ, допомігши "лісникам" здобути путівку до єврокубків.

До переїзду в Ноттінгем у 2023 році Еланга пройшов академію Манчестер Юнайтед, де дебютував у Премʼєр-лізі у 2021 році. Загалом на його рахунку 113 матчів у чемпіонаті Англії, 14 голів та 23 асисти.

За неофіційною інформацією, Ньюкасл Юнайтед заплатив Форесту за Ентоні Елангу 55 мільйонів фунтів стерлінгів.

